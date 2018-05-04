Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 10 коп. и составил 63,13 руб.

Курс евро вырос на 11 коп., до 75,69 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 92,05 коп., до 76,12 руб., курс доллара вырос на 1,48 руб., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем с показателем с 29 апреля на 1,23 руб., составив 69,17 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 0,07%, до $73,57 pа баррель.