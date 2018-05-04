Правительство хочет ввести штрафы за оборот санкционных товаров

На рассмотрение депутатов Госдумы правительством России был внесен проект закона, предусматривающий установление штрафов за несоблюдение запрета на торговлю санкционными товарами.

Из материалов, опубликованных на сайте Госдумы, следует, что в соответствии с нормами, прописанными в законопроекте, предлагается установить штраф за подобные действия в размере от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных и от 70 до 100 тысяч для юридических. В соответствии с положениями проекта также предусматривается конфискация товара.

Под оборотом товаров подразумевается их транспортировка по территории страны, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними.