В Госдуме выступили за поддержку «Реновы»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев заявил, что попавшей под санкции США компании «Ренова» следует оказать поддержку. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Относительно его (владельца «Реновы» Виктора Вексельберга) инициативы по запретам чего бы то ни было, я думаю, что российское правительство всегда будет действовать в интересах собственных граждан и экономики. Я говорю не с точки зрения запретов что-либо импортировать в Российскую Федерацию, а с точки зрения возможности государственной поддержки компании «Ренова», вовлечения в госзаказ, гособоронзаказ», — сказал Жигарев.

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Он также добавил, что выступает против запретов на импорт продукции в Россию.

Ранее сообщалось, что «Ренова» направила в кабмин список мер поддержки своих активов.