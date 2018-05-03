В России начнут маркировать блузки, постельное белье и фотоаппараты

Правительство утвердило перечень группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппаратыб а также шины и пневматические покрышки подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.

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«Перечень товаров сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках. Цель принятого решения — снижение оборота контрафактной продукции в России», — пояснили в правительстве.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что финальная концепция маркировки всех промышленных товаров России включит в себя около 70 позиций, среди которых окажутся детское питание, минеральная вода и бытовая химия.