Трамп сообщил о прибытии делегации переговорщиков в Китай

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Китай прибыла американская делегация для торговых переговоров. Об этом он написал в твиттере.

«Наша замечательная финансовая команда уже в Китае, пытается договориться о равных условиях в торговле. Я с нетерпением жду встречи с президентом Си [Цзиньпином] в не столь далеком будущем.У нас всегда будут хорошие (замечательные) отношения!» — написал Трамп.

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Делегацию возглавляет министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее китайские власти заявил, что следят за действиями США в экономической сфере и подготовили ответные меры на случай эскалации торгового конфликта.