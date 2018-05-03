МВФ выразил осуждение Венесуэле

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал «заявление об осуждении» действия правительства Венесуэлы.

Организация указала, что власти страны не предоставляют необходимой информации о состоянии экономики.

«Совет директоров [МВФ] постановил, что Венесуэла не применила корректирующих мер и не смогла предоставить информацию по ряду требуемых показателей», — говорится в заявлении.

Реклама

В МВФ добавили, что готовы продолжить конструктивную работу с Венесуэлой, чтобы вывести страну из экономического кризиса.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации валюты в стране.