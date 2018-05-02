На Украине признали потерю шанса противостоять «Северному потоку – 2»

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что у Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsOne.

Ставицкий уверен, что Украина теряет шанс оставаться крупным транзитером газа, потому что и Турецкий и «Северный поток-2» снизят доходы от газотранспортной системы минимум в два раза.

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«Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии», — сказал он.

По словам экс-чиновника, Европе необходим баланс в связи с тем, что Британия сократила добычу газа в Северном море, а Германия и Бельгия отказались от атомной энергетики.

Также он отметил, что доля России на газовом рынке Евросоюза составляет примерно треть.

«Потребление газа Европой около 425 млрд кубометров в год. Россия в прошлом году установила рекорд и поставила около 150 млрд кубометров», — сказал Ставицкий.

Ранее Украина подписала с Литвой совместное заявление против «Северного потока — 2».