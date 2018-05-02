В Шотландии запретили дешевый виски

Власти Шотландии ввели минимальные цены на виски и другой алкоголь, передает ITV.

Согласно новому закону, бутылка виски 0,7 л должна стоить не меньше 14 фунтов, вино в бутылке объемом 0,75 л и крепостью 13 градусов не может быть дешевле 4,88 фунта, а цена двух литров сидра крепостью 5 градусов вырастет до пяти фунтов.

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Данные меры власти страны приняли, чтобы снизить вред от алкогольных напитков. Законопроект о введении минимальных цен на алкоголь начал обсуждаться в 2012 году, однако против его вступления в силу выступала Ассоциация шотландского виски.

Отмечается, что в Шотландии из 100 тыс. мужчин в 2016 году 30 умерли от чрезмерного употребления алкоголя. В том же году в Ирландии от алкоголя умерли 22 мужчины из 100 тыс., а в Англии и Уэльсе — по 14.

Ранее сообщалось, что в ЕС пригрозили США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы, если Соединенные Штаты введут экономические ограничения на ввоз стали и алюминия.