Британия обязала заморские территории раскрыть имена владельцев офшоров

Депутаты Палаты общин парламента Великобритании обязали британские заморские территории рассекречивать имена владельцев офшорных счетов. Об этом сообщает Reuters.

Парламентарии приняли поправку к законопроекту, согласно которой заморские территории, например Каймановы и Британские Виргинские острова, должны раскрывать данные об истинных владельцах офшорных счетов. Эта мера направлена на борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

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Орландо Смит, премьер-министр Британских Виргинских островов, назвал решение британских парламентариев «глубоко ошибочным».

Ранее был назван объем средств российского бизнеса в британских офшорах.