В Госдуме прокомментировали приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин дал комментарий в связи с вступлением в силу с 1 мая закона, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) стал таким же, как прожиточный минимум, и составил 11 163 руб. Об этом сообщает RT.

По его словам, этот вопрос обсуждался с 2001, а принятое решение связано с более масштабной задачей.

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«Надо делать следующий шаг вперед и по-другому рассчитывать прожиточный минимум. В Европе минимальная зарплата рассматривается как уровень, обеспечивающий 40% от средней заработной платы. То есть если, к примеру, у нас средняя зарплата в стране, по оценкам правительства, составляет 40 тыс. рублей, то минимальная должна быть 16 тыс. рублей. Этот второй переход принципиально важно осуществить. Мы начали движение в этом направлении», — заявил Шеин.

Он отметил, что обеспечивающее более высокую зарплату людям решение всегда является прогрессивным.

Ранее сообщалось о вступлении закона в силу.