Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимума

В марте текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума — 9,64%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«В марте 2018 года динамика средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях сохранила тренд на снижение, обновив очередной исторический минимум», — заявили в ЦБ.

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В январе средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%.

Также регулятор отметил рост объема выданных ИЖК. Всего было предоставлено 118,7 тыс. рублевых ИЖК на 234,7 млрд руб.

Совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 трлн руб. по состоянию на 1 апреля.

Ранее сообщалось, что объем выдачи ипотеки в России вырос на 85%.