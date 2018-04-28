Кабмин не поддержал приравнивание зарплаты депутатов к средней по стране

Правительство не поддержало законопроект, который приравнивает зарплаты депутатов к средней по России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В своем заключении на проект кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятым в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принципом», — сообщает агентство.

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В правительстве подчеркнули, что повышенное материальное обеспечение депутатов и сенаторов обусловлено природой их деятельности.

«(Парламентарии обязаны) полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями», — отметили в кабмине.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» предложила приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране (35 тыс. руб).