Строительство «Силы Сибири» оценили более чем в 1 трлн рублей

Начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев заявил, что строительство газопровода «Сила Сибири» на данный момент оценивается в 1,1 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На весь период строительства магистральный газопровод «Сила Сибири» в текущих ценах оценивается в 1,1 трлн руб (с учетом НДС», — сказал Воробьев.

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Он также добавил, что освоение Чаяндинского месторождения оценивается в 450 млрд руб, стоимость строительства Амурского газоперерабатывающего завода — 950 млрд руб.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что «Газпром» намерен в 2018 году завершить строительство газопровода «Сила Сибири» на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем.