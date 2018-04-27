Трамп и Меркель обсудили антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (антироссийские санкции — «Газета.Ru») могут оказать», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Трампом.

Ранее сообщалось, что немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США в €1,5 млрд. Также ранее сообщалось, что Германия планирует выразить озабоченность санкциями США против России.