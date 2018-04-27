Банк России стал владельцем почти 100% акций Автовазбанка

Банк России стал владельцем свыше 99,99% акций Автовазбанка (АВБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций акционерного общества Автовазбанк», — заявили в ЦБ.

Уточняется, что план по предупреждению банкротства АВБ предусматривал, что регулятор выкупит допэмиссию акций банка на 350 млн руб.

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В начале апреля ЦБ возложил функции временной администрации в Автовазбанке на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

С 2015 года АВБ санировался Промсвязьбанком.

Ранее сообщалось, что оператором инновационной системы быстрых платежей станет Банк России.