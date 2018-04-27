«Известия»: россияне получат единый идентификатор к 2019 году
Данные паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному индентификатору в 2019 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источников, близких к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.
Как заявили эксперты, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.
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Уточняется, что при введении единого номера повышается риск компрометации данных.
Специалисты подчеркнули, что со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.
Как стало известно, данное нововведение будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».
Ранее сообщалось, что россиянам хотят присвоить ID с информацией о льготах.