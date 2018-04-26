Александр Плутник назначен генеральным директором ДОМ.РФ на новый срок

Наблюдательный совет ДОМ.РФ назначил Александра Плутника генеральным директором на новый срок.

Это сделано в соответствии с директивами кабмина, согласованными с Администрацией президента.

Ранее ДОМ.РФ сообщил об утверждении единственным акционером новой редакции устава.

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В ней учтены лучшие мировые и российские практики в сфере корпоративного управления, включая подходы, принятые в крупнейших российских компаниях с государственным участием, а также последние изменения российского законодательства об акционерных обществах.

В соответствии с уставом срок полномочий гендиректора составляет 5 лет.