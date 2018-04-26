Исследование: россияне с начала года взяли на 65% больше кредитных карт

В первом квартале текущего года банки выдали на 64,7% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как стало известно, лидером по объемам выдачи карт стала Москва (124,9 тыс.). На втором месте Московская область (96,5 тыс.), а на третьем — Краснодарский край (81,5 тыс.).

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Меньше всего кредитных карт выдали в Ульяновской (16,9 тыс.), Владимирской (17,3 тыс.), Пензенской (17,5 тыс.), Калининградской (17,8 тыс.) и Тверской (18,0 тыс.) областях.

«Увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, как и других розничных кредитов, связано со стабилизацией экономической ситуации в стране», — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Ранее в ЦБ сообщили, что вклады россиян в банках выросли за март.