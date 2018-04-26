Товарооборот России и Британии вырос более чем на 30%

Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что товарооборот между Россией и Великобританией в январе-феврале вырос на 32,1%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), российский экспорт в Британию увеличился на 38,9% и составил $1,61 млрд.

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«Это позитивный признак сохранения имеющегося потенциала взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Бизнес обеих стран не теряет интереса друг к другу, что особенно заметно на фоне сложного контекста сегодняшней геополитической обстановки», — сказал Абрамов.

Ранее сообщалось, что Британия намерена арестовать российское имущество сомнительного происхождения.