ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России на своем сайте объявил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и у московского банка «Новый кредитный союз».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 26 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Эльбин», — говорится в тексте приказа.

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Также сообщается, что 26 апреля лицензии на проведение банковских операций лишили банк «Новый Кредитный Союз».

Ранее лицензии отозвали у «Русского торгового банка» и московского банка «Логос».