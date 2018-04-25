Медведев: Россия должна агрессивно продвигать несырьевой экспорт

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна не только сохранить свои позиции на мировом рынке, но и агрессивно продвигать свой несырьевой экспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что большой экспортный потенциал есть у российских информационных технологий, туризма, медицинских и образовательных услуг.

Реклама

«Все эти позиции надо не только сохранять, но и активно, а можно даже сказать, агрессивно продвигать на глобальных рынках», — сказал Медведев

Премьер-министр отметил, что важно зафиксировать тенденцию роста несырьевого, неэнергетического экспорта, который за январь-февраль 2018 года увеличился почти на треть.

Ранее Счетная палата сообщила, что несырьевой экспорт России вырос на 20% в 2017 году.