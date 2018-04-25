Аксенов попросит ФАС разобраться с ценами на авиабилеты в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цены на авиабилеты в Крым необоснованно завышены. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Перелет Москва-Сочи 8 тыс. руб, Москва-Симферополь — 30 тыс. руб. Какая конкуренция? Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить (у ФАС) в этом вопросе поддержки», — сказал Аксенов.

Реклама

Он также добавил, что собирается лично звонить руководителям авиакомпаний, чтобы разобраться в проблеме.

Как стало известно, Крым перенес дату введения курортного сбора.

Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что Минфину поручено выделить дополнительные средства на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.