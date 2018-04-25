«Газпром» сообщил о завершении строительства «Силы Сибири»

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что «Газпром» намерен в 2018 году завершить строительство газопровода «Сила Сибири» на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний», — сказал Маркелов в интервью журналу «Газпром».

Ранее СМИ сообщили, что руководство компании «Газпром» планирует построить на Балтике крупный газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством, производственный комплекс которого будет разработан так, чтобы перерабатывать до 45 млрд кубометров газа в год.