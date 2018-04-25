Счетная палата выявила более 2 тысяч нарушений при госзакупках

Счетная палата выявила 2178 нарушений при осуществлении госзакупок в рамках 44-ФЗ на общую сумму 104,6 млрд руб. за 2017 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что по итогам 2016 года было выявлено 823 нарушения в сфере закупок на общую сумму более 48,8 млрд руб.

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«Рост количества выявленных нарушений связан с завершением формирования методической базы по проведению аудита в сфере закупок, увеличением количества контрольных мероприятий и объектов контроля, а также с увеличением открытости информации, размещаемой в единой информационной системе в сфере закупок», — пояснили в СП.

Ранее соообщалось, что ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок на уровне 1,5-2% ВВП в год.