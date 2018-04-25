Дефицит бюджета ПФР может увеличиться более чем в два раза

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России в текущем году может быть увеличен в 2,4 раза, до 256,84 млрд руб. Об этом сообщается в поправках Минтруда в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Как стало известно, дефицит бюджета ПФР в текущем году составит 256,8 млрд руб. вместо заложенных ранее 106,6 млрд руб.

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Уточняется, что доходы снизятся на 66,7 млрд руб., а расходы увеличатся на 83,5 млрд руб.

Таким образом, прогнозируемый объем доходов в 2018 году составит 8,26 трлн руб, а объем расходов — 8,52 трлн руб.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что одна из главных задач нового правительства России является проработка повышения пенсий гражданам.