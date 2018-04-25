Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 20 коп. и составил 61,82 руб.

Курс евро вырос на 11 коп., до 75,49 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Цены на нефть снижаются на новостях о росте запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до $73,8 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $67,61 за баррель.

Как стало известно, за неделю запасы нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей. В свою очередь запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, дистиллятов — на 1,9 млн баррелей.