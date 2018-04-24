Мантуров выступает против отдельной структуры для реагирования на санкции

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не видит смысла создавать отдельную структуру для реагирования на санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это не какой-то орган, это люди, которые должны взаимодействовать с предприятиями, оказавшимися в тех или иных обстоятельствах. Ну, какой это орган может быть? У нас рабочих групп и комиссий предостаточно. Инструментов тоже очень много. Мы собственно на фоне этого создали уже государственную информационную систему промышленности — ГИСП. Как она делалась? Мы сначала делали личные кабинеты всех компаний, регионов, где происходил ежедневный мониторинг той информации, которая требовалась для нас, для оперативных решений. Поэтому все эти инструменты есть, но ситуация сегодня далека от той критичной, которая была в период кризиса», — сказал Мантуров.

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Министр добавил, что он уже определил ответственных в министерстве за работу с санкционными компаниями.

Ранее сообщалось, что Госдума решила ввести уголовное наказание за исполнение санкций США.