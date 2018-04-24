«Газпром» ожидает разрешения Швеции на строительство «Северного потока — 2»

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания ожидает выдачу разрешения от Швеции на строительство «Северного потока — 2» до конца апреля. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы ожидаем, что Швеция выдаст разрешение до конца апреля, а Дания в лице своего министра иностранных дел даст рекомендации соответствующему министерству энергетики по выдаче разрешения», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что компания Nord Stream-2 выполнила свою работу «на самом высоком уровне». Медведев отметил, что именно поэтому никаких поводов и причин для отрицательного решения по выдаче разрешения не должно быть.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» сообщил, что «Газпром» может построить «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.