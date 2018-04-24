Минфин и ЦБ не смогли договориться по вопросу выплаты дивидендов госкомпаниями

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил, что ведомство выступает за фиксированную ставку для госкомпаний по выплате дивидендов в федеральный бюджет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Он уточнил, что ставка должна составить 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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«Компания должна стремиться обеспечивать более или менее приемлемый равный уровень дивидендов, особенно в ситуациях, когда компания находится на зрелом уровне развития. Поэтому мы продолжим бороться за 50% по МСФО. Я не хотел бы сейчас называть конкретные компании, по которым такие решения приняты, чтобы не попасть под действие закона об инсайде», — сказал Моисеев.

В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что дивидендная политика должна быть увязана со стратегией развития общества.

«Наша позиция несколько отличается от позиции Минфина. Принимая решения по дивидендной политике, мы должны обеспечить инвесторам ее предсказуемость, долгосрочность, ее увязанность со стратегией развития обществ. В этом контексте мы не считаем, что это правильно, делать 50% механической цифрой», — заявила Набиуллина.

В прошлом году вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что единый норматив выплаты дивидендов для госкомпаний на уровне 50% прибыли пока невозможен.