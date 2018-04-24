«Газпром» сообщил о готовности к переговорам с Украиной по новому контракту

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» готов к переговорам с Украиной по новому контракту на транзит газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается нового договора, — я подчеркиваю, не продления старого, а заключения нового договора на транзит через территорию Украины, — то мы готовы к переговорам. Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь», — сказал Медведев.

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Ранее сообщалось, что «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c «Нафтогазом».

Как стало известно, переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели.