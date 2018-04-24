Стала известна средняя зарплата учителей в Москве

Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина заявил, что средняя зарплата учителей школ в Москве с начала текущего года составила почти 90 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас сегодня нижняя граница учительской зарплаты в 2018 году, если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тыс. руб. Средняя зарплата за первый квартал 2018 года уже 89 тыc. с копейками», — сказал Калина.

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Он также отметил, что у преподавателей, чьи ученики достигают выдающихся результатов, зарплата достигает 110-120 тыс. руб.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что средняя зарплата врачей столицы в этом году достигла 135 тыс. руб.