Госдума решила ввести уголовное наказание за исполнение санкций США

Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за за соблюдение американских санкций на российской территории. Об этом рассказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает РИА «Новости».

«Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России», — сказал депутат.

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По словам Исаева, уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц. Для юридических лиц будут введены штрафы.

«Эта деятельность (санкции США против России. — «Газета.Ru»), с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции», — добавил Исаев.

Он подчеркнул, что проект закона может быть принят в весеннюю сессию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение уголовной ответственности в отношении тех, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться антироссийскими санкциями.