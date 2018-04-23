Арестован главный экономист банковского надзора ЦБ России
Басманный суд Москвы предписал арестовать главного экономиста банковского надзора Центрального банка России по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт суда.
Сотрудника ЦБ подозревают в совершении мошеннических действий.
«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — сообщается в карточке дела.
По информации на сайте суда, Юргелевичу вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензии у двух банков — у «Русского торгового банка» и московского банка «Логос». По данным РИА Рейтинг, банк «Логос» на 1 марта занимал 510 место в банковской системе России, «Русский торговый банк» — 212 место.