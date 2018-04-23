В Минфине России допустили увеличение внутренних займов на 200 млрд рублей

Директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Министерства финансов Константин Вышковский допустил увеличение объема чистых внутренних заимствований ведомства на 200 млрд руб., передает РИА «Новости».

«Немножко можем увеличить (объем чистых внутренних заимствований.—Газета.Ru). Миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет», — заявил Вышковский.

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Он отметил, что речь идет исключительно об увеличении объема внутренних заимствований, и уточнил, что общий объем чистого привлечения на внутреннем рынке не превысит 1 трлн руб.

«Пока никаких изменений, по крайней мере ни в сторону уменьшения, ни в сторону перераспределения, например, с внешних на внутренние. Если мы что-то сейчас изменим, увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это наоборот связано с макроэкономической», — рассказал Вышковский.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что необходимость во внешних займах возникает во время присутствия на рынке, а если антироссийские санкции США продолжатся, его ведомство от них откажется.