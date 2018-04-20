«Газпром» направил в арбитраж документы для расторжения контрактов c «Нафтогазом»

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c «Нафтогазом». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

«Сегодня «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — заявили в компании.

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Ранее СМИ сообщили, что «Газпром» и «Нафтогаз» приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины.

Уточняется, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.

Собеседник, близкий к «Нафтогазу», отметил, что вопрос о продолжении транзита после 2019 года поднимался несколько недель назад во время встречи представителей обеих компаний.