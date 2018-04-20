В МЭР рассказали об интересе бизнеса к развитию малой авиации в Крыму
Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров заявил, что в Крыму необходимо развивать малую авиацию. Об этом cообщает RNS.
«Единственное, что в Крыму надо делать — это развивать малую авиацию...Это задача уже, наверное, частного бизнеса. В принципе, интерес этот есть, проявляется. Я думаю, что в скором будущем будет реализовываться», — сказал Назаров.
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Он также отметил, что развитие малой авиации в Крыму может быть реализовано в течение трех лет.
«Интерес повышается, будет реализовано», — добавил Назаров.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в Крыму может быть создана специализированная биржа для торговли криптовалютами.