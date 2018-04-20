Турция вывела свой золотой запас из США

Центральный банк Турции вывел в прошлом году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет банка.

Как стало известно, на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, который хранился в ФРС США, составил 28,689 тонн. На конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.

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По данным местных СМИ, свои золотые резервы из-за рубежа вывели и крупнейшие турецкие частные банки.

Уточняется, что процедуры по возвращению своих золотых запасов из Великобритании начали Ziraat Bankası и VakıfBank.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране.