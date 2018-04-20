Медведев освободил от должности торгпреда России в США Стадника

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности торгового представителя России в США Александра Стадника. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — сказано в документе.

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Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что считает новые санкции, введенные в отношении России наиболее эффективными за все время и выразил уверенность в том, что они имели необходимый эффект.

Министр также подчеркнул, что в случае, если американская администрация пойдет на новые ограничения в отношении России, то она «не станет объявлять об этом всему миру».