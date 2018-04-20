Кабмин одобрил увеличение пошлины за загранпаспорт

Правительство России одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, пошлина увеличится с 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

В правительстве подчеркнули, что эта плата соразмерна затратам на выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации.

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Помимо этого, законопроект также предлагает установить размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового поколения — 1,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон об уменьшении срока выдачи загранпаспортов при подаче заявлений по месту пребывания.