Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100% в апреле

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия по состоянию на середину апреля выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ почти на 100%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По состоянию на середину апреля — почти 100%», — сказал Новак.

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Он также добавил, что на данный момент уровень выполнения составляет 99%.

«Мы считаем, чтобы выйдем к концу месяца на 100%», — отметил Новак.

Ранее газета USA Today сообщила, что стоимость нефти может достичь $100 за баррель, если Саудовская Аравия «добьется своего».

Издание указывает, что страны ОПЕК, а также не входящие в организацию государства, рассматривают дальнее сокращение объемов добычи в середине 2019 года. Это создаст дефицит нефти на рынках.