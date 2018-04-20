ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России на своем сайте объявил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у «Русского торгового банка» и московского банка «Логос».

«Отозвать с 20 апреля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Русский торговый банк» (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2842, дата регистрации — 16.05.1994)», — говорится в тексте приказа первого зампредседателя регулятора Дмитрия Тулина.

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По данным РИА Рейтинг, банк «Логос» на 1 марта занимал 510 место в банковской системе России, «Русский торговый банк» — 212 место.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского «ОФК Банка», который занимал 103-е место в российской банковской системе.