За неделю международные резервы России выросли на $3,5 млрд и на 13 апреля составили $462,4 млрд против $458,9 млрд на 6 апреля, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов по состоянию на 13 апреля составил $462,4 млрд, увеличившись за неделю на $3,5 млрд, или на 0,8%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,2 млрд.