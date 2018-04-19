В Госдуме хотят разрешить использовать маткапитал для покупки дачи

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который может расширить возможности использования материнского капитала. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. Приобретаемый дом должен находиться в России.

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Авторы инициативы отметили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 млн семей. При этом средствами распорядились лишь 54,3% их владельцев.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовит поправки в законодательство, согласно которым срок назначения материнского капитала может сократиться до 15 дней.