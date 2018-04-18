Рост реальных доходов россиян замедлился

Рост реальных доходов россиян в марте текущего года замедлился до 4,1%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,1%, в первом квартале 2018 года — на 3,0% (без учета единовременной пенсионной выплаты в январе 2017 года)», — заявили в Росстате.

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С учетом прошлогодней единовременной выплаты реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2018 года выросли на 0,9% в годовом выражении.

Ранее стало известно, сколько денег нужно российской семье для нормальной жизни.