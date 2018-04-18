Громыко: санкции не поставили нас на колени, мы наклонились завязать шнурки

Заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко заявил, что санкции США и ЕС не поставили Россию на колени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что замминистра ответил на вопрос о том, есть ли положительный момент для российской экономики от западных санкций.

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«Вопрос довольно сложный, сельское хозяйство — это только одно из направлений экономики, а не вся экономика российского правительства, и что для крестьян хорошо, то, возможно, для алюминиевой отрасли не так благоприятно. Мы, например, воспряли духом, и, если американцам и европейцам показалось, что мы упали на колени, то на самом деле мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки на кроссовках и рвануть вперед с новой скоростью», — сказал Громыко.

Он также подчеркнул, что с 2014 года программа импортозамещения составила $22 млрд.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил успехи реализации задачи ускоренного импортозамещения.