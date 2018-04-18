Мантуров: Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что кабмин не будет запрещать поставки российского титана для американского концерна Boeing. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма. Зачем принимать такие решения, которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях», — сказал Мантуров.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин сообщил, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, который необходим для технологического цикла производства «Боингов».