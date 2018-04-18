Глава РСПП предложил создать специальные структуры для помощи подсанкционным компаниям

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что специальные структуры могут быть созданы для помощи в работе с санкционными компаниями. Об этом сообщает RNS.

«В российской юрисдикции, как мы видим, уже появились случаи, когда российские компании или банки настороженно относятся к взаимодействию с токсичными компаниями. В частности появилась информация, что «Трансконтейнер» не хочет перевозить продукцию «Русала». Достаточно ясно, что это те компании, которые боятся попасть под режим вторичных санкций. ... Не на все вопросы есть ответы, они могут быть найдены путем встраивания схемы, либо специально созданных государственных структур, либо использования имеющихся» , — сказал Шохин.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок.