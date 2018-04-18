Forbes рассказал о крупнейших покупателях российской нефти

Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти.

Как стало известно, рейтинг возглавила швейцарская компания Litasco. За прошлый год Litasco заключила контракты на $12,9 млрд и приобрела 35,9 млн тонн российской нефти.

На втором месте расположилась компания China National United Oil Corporation, которая приобрела 28,9 млн тонн нефти за $11 млрд.

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Также в десятку указанного рейтинга вошли такие компании как Glencore, Tatneft Europe, Shell Trading, Total Oil Trading.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год до $62,3.

Также был повышен прогноз средней цены нефти на 2019 год до $58,2 за баррель.