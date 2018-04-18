Трамп подверг критике Транстихоокеанское партнерство

Президент США Дональд Трамп заявил, что Транстихоокеанское партнерство (ТТП) не отвечает экономическим интересам США. Об этом он написал в своем твиттере.

«Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы вернулись в ТТП, мне не нравится это партнерство для США. Слишком много непредвиденных обстоятельств и нет способа выйти, если соглашение не работает. Двусторонние сделки намного более эффективны, прибыльны и лучше подходят нашим работникам. Посмотрите, как плохо ВТО [работает] для США», — написал Трамп.

Ранее Трамп рассказывал, при каких условиях США могут вернуться к ТТП. Глава Соединенных Штатов отметил, что страна рассмотрит присоединение к ТТП «только если соглашение будет значительно лучше, чем то, что предложил президент [экс-президент США Барак] Обама».