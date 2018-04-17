Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в России в 2018 году на уровне 547 млн тонн. Об этом сообщает RNS.

«Мы сохраняем прогноз по добыче на уровне прошлого года — примерно 546,9 млн тонн», — сказал Сорокин.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год до $62,3.

Также был повышен прогноз средней цены нефти на 2019 год до $58,2 за баррель.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, экономика России может стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть.